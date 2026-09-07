Torna "Festa Insieme" a Castelfiorentino: una domenica tra sport, volontariato, agricoltura

Un pomeriggio per stare insieme in allegria, ma anche per avvicinarsi a qualche disciplina sportiva, assistere a dimostrazioni di antichi mestieri, provare nuove attività ludiche, sperimentare un corso di sopravvivenza; conoscere i mille volti delle varie associazioni castellane e l’importanza del volontariato, divertendosi. Questo e molto altro sono il biglietto da visita di "Festa Insieme 2026", evento che riunisce numerose esperienze associative impegnate nello sport, nel volontariato, nella prevenzione, nell’agricoltura, in programma domenica 13 settembre nell’area Parco di Viale Roosevelt (ore 16.00-19.00)

Organizzata dalla Polisportiva I’Giglio e dall'Associazione Agricoltori Castelfiorentino (con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino), "Festa Insieme 2026", giunta alla 10° edizione, si avvale della preziosa collaborazione di varie Associazioni castellane e si presenta anche quest’anno con un programma ricco e diversificato, adatto a tutti.

Anteprima della festa (ore 9.00) con un Torneo Amatoriale di Scacchi e di Orientamento, mentre nel pomeriggio saranno aperti gli stand delle associazioni e saranno svolte varie attività, aperte a tutte le età.

A questo proposito, i bambini (da sempre i protagonisti della Festa) riceveranno all’ingresso dell’area parco di Viale Roosevelt un volantino con un percorso da seguire: chi lo completerà riceverà un gadget offerto dalla Polisportiva I’Giglio a ricordo dell’evento.

La Polisportiva I’Giglio (Polisportiva in Festa 12° edizione) organizzerà una serie di esibizioni con la possibilità di provare alcune discipline sportive come Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, Tessuti Aerei, Karate e Difesa Personale, Kickboxing, Boxe, Tennis, Padel, Survival, Tiro alla Fune, Calcetto Femminile e Maschile, Bocce, Beach Volley, Baskin, Hata Yoga, i Karma Boys (squadra di calcio Gruppo Riabilitativo DSM)

Confermata anche per questa edizione la partecipazione del CONI Comitato Regionale Toscana con le Discipline Sportive Associate (D.S.A.), meno diffuse ma con una tradizione consolidata (Orientamento, Scacchi, Dama, Kickboxing, Giochi e Sport Tradizionali, Bridge, Palla Tamburello, Pallapugno, Rafting, Twirling, Wushu-Kung FU, e tanti altri …)

Nel primo pomeriggio (con orario 15.00/16.00), il CONI Comitato Regionale Toscana, proporrà un momento di confronto con esperti del settore su "Safe Guarding: dalla normativa all’applicazione. La Gestione delle segnalazioni": un incontro utile ed aperto ai rappresentanti delle realtà sportive ed alle famiglie.

L’Associazione Agricoltori Castelfiorentino darà vita a una "Festa sull’Aia" (11° edizione) con dimostrazione di antichi mestieri: la battitura con il correggiato, la realizzazione di cesti tradizionali e di candele, la lavorazione del legno, il giro con il trattorino e il laboratorio dell’”Orto in Cassetta”, in vista del progetto che ripartirà in autunno nelle scuole primarie e che ha sempre riscosso grande successo tra gli alunni del Comprensivo.

La Misericordia di Castelfiorentino e la Prociv Arci faranno scoprire il mondo dell’emergenza sanitaria, i loro mezzi e le loro attività, impartendo anche le prime nozioni di Pronto Soccorso.

L’AVIS Comunale Castelfiorentino festeggerà gli 80 anni di vita promuovendo l’importanza della donazione di sangue e plasma. A questo proposito, si ricorda che in mattinata al Teatro del Popolo (ore 10.30) si svolgerà una cerimonia con premiazione dei donatori benemeriti

La Endo-Care aps allestirà un punto informazione promuovendo "Insieme per prenderci cura delle salute delle donne: parliamo insieme di Endometriosi ed approccio multidisciplinare".

Saranno inoltre presenti l’Auser Filo Argento, il Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, la Fratres, la Pro Loco Castelfiorentino

"Festa Insieme - sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – è un evento nato soprattutto per far conoscere la galassia delle associazioni che operano al servizio della comunità di Castelfiorentino. Una ricchezza per il nostro territorio, un patrimonio di relazioni e attività sociali, che spaziano dallo sport alla protezione civile, dal volontariato alla riscoperta delle nostre tradizioni. Una festa in cui i bambini si divertono, imparano a capire l’origine del cibo, ma anche a cogliere il valore della solidarietà che rappresenta il comune denominatore di molte associazioni. Una festa per tutti i castellani, a partire da coloro che desiderano essere protagonisti attivi del bene comune".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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