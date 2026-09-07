Mukki Day 2026, a Firenze torna la grande Festa del Latte

Una giornata di festa per scoprire, imparare e divertirsi insieme, celebrando il latte in tutte le sue forme. Domenica 13 settembre torna il Mukki Day, nello stabilimento Mukki di via dell’Olmatello 20 a Firenze, che aprirà le porte al pubblico per una giornata ricca di attività, esperienze e sorprese, con tanti appuntamenti pensati per famiglie, bambini e curiosi di ogni età.

La Fabbrica del Latte e le esperienze più amate

Al centro della visita ci sarà La Fabbrica del Latte, un percorso alla scoperta della storia di Mukki attraverso il Museo del Latte e della genuinità della produzione, grazie a un impianto moderno e tecnologicamente avanzato. Successivamente, i piccoli visitatori potranno percorrere il Viaggio del Latte ispirato quest’anno allo sport, al benessere e al numero 7: 7 come i giochi da provare, 7 come le discipline dell’eptathlon della nuova testimonial a fumetti di Mukki – l’atleta Sveva Gerevini – e, soprattutto, come i 7 poteri del latte!

Tante novità per l’edizione 2026

Il programma si arricchisce di nuove attività e sorprese. L’area Mukki Games offrirà nuovi giochi e momenti di interazione grazie alla presenza degli AnimAttori, pronti a coinvolgere bambini e famiglie con attività divertenti e originali come il Memory-Mu e il Giromerenda.

New Entry fra gli amici del Mukki Day con lo stand dei gelati Sammontana, davvero per tutti i gusti! Sarà possibile assaggiare anche il nuovo stecco Plasmon - un cremoso gelato al gusto vaniglia con latte fresco e polvere di biscotto, racchiuso tra due gustosi biscotti. Il brand Plasmon è stato recentemente acquisito dal gruppo New Princes, che controlla anche la Centrale del Latte d’Italia.

Grande attesa anche per il Kefir della Fortuna, per scoprire quale gusto di Kefir il destino ha scelto per noi, e per nuovi partner come Mercafir, che distribuirà ai visitatori frutta fresca di stagione.

Gli appuntamenti imperdibili

Al Mukki Bar sarà possibile assaggiare il Mukkappuccino, realizzato in collaborazione con Jolly Caffè, degustare la classica panna montata e tante altre specialità, oltre a scoprire le novità della gamma Mukki.

Nell’area Benessere sarà possibile conoscere e assaggiare i prodotti della linea funzionale UHT, pensati per specifiche esigenze nutrizionali: Benessere Cuore, Benessere Ossa, Linea&Benessere ed il Latte ad alto contenuto proteico.

Non mancherà lo spazio dedicato a Mukki Bimbo, con prodotti pensati per la fascia 0-3 anni, e il laboratorio di cucina Junior Mukki Chef, dove piccoli aspiranti cuochi, muniti di cappello e grembiule, potranno realizzare semplici e gustose ricette.

Al Mukki Lab curiosità e scienza si incontreranno attraverso esperimenti dedicati al latte che incanteranno e sorprenderanno il pubblico grazie ai piccoli futuri scienziati.

Salta la coda: prenotazioni online

Per alcune attività – Mukki Lab, Mukki Chef Junior e La Fabbrica del Latte – sarà possibile prenotare anticipatamente online attraverso la pagina dedicata al Mukki Day sul sito www.mukki.it. Il giorno dell’evento sarà comunque possibile prenotarsi in loco per le attività.

Un appuntamento con la comunità e l’ambiente

Come ogni anno, il Mukki Day sarà anche occasione per incontrare gli Amici della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer: al loro gazebo sarà possibile fare una donazione o scegliere uno dei tanti articoli solidali. Un modo semplice per fare la propria parte nella cura e nell'accoglienza di bambini e famiglie al Meyer.

Nello spazio Tetra Pak® sarà possibile giocare con le confezioni Mukki e imparare, divertendosi, l’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente, attraverso piccole e semplici buone pratiche quotidiane da condividere in famiglia.

Come arrivare

Tramvia T2: fermata Novoli-Palazzi Rossi | Linea bus 23: fermata Ricasoli-Petrocchi

Linea bus 57: fermata Famiglia Benini 02 | Parcheggio scambiatore: Guidoni/Aeroporto

Parcheggio gratuito: Mercafir | Bici: tutti le ciclovie connesse con la Ciclabile Novoli-Guidon

Fonte: Mukki - Ufficio Stampa

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