Fiorentina, Grosso esonerato: Vanoli torna in viola

La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Fabio Grosso dal ruolo di allenatore. È stata decisiva la sconfitta in casa col Torino di sabato, la terza nelle prime tre partite di Serie A, con la società viola ancora a zero punti nella stagione del Centenario.
L'esonero è avvenuto nella serata di domenica 6 settembre con uno scarno comunicato stampa. Al posto dell'ex campione del mondo dovrebbe arrivare Paolo Vanoli, la decisione sarà comunicata nelle prossime ore.
Vanoli ha sostituito Stefano Pioli in viola l'anno scorso prima dell'allontanamento. Adesso spetta a lui risollevare la Fiorentina dopo un inizio di campionato negativo.
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