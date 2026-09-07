Grande partecipazione per Gambassi InCanto che fa 'tutto esaurito'

Grande partecipazione per Gambassi InCanto, la serata dedicata alla grande musica che ha animato Gambassi Terme: tutte le sedute disponibili sono andate esaurite ancora prima dell’inizio dello spettacolo.

Sul palco, le più celebri arie d’opera si sono alternate alle canzoni che hanno fatto la storia della tradizione musicale italiana, dando vita a un programma capace di coniugare qualità artistica, emozione e leggerezza.

Il momento di massimo coinvolgimento è arrivato con “’O sole mio”, cantata dal pubblico insieme agli artisti di livello internazionale che si sono esibiti nel corso della serata.

Particolarmente significativo anche il riconoscimento alla carriera artistica consegnato dal Sindaco a Giampaolo Zennaro, regista e coreografo che, con il proprio talento e il proprio lavoro, ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del teatro.

La serata si è conclusa nella piazza principale con una cena insieme agli artisti: un momento conviviale che ha suggellato un evento nel quale cultura, musica e spensieratezza hanno saputo costruire un’atmosfera nuova, piacevole e, al tempo stesso, di grande valore artistico.

Un ringraziamento sentito va all’Amministrazione comunale di Gambassi Terme per la disponibilità, il sostegno e la partecipazione; agli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa e a tutte le persone che, con la loro presenza, hanno contribuito a rendere questa serata davvero magica.

Gambassi InCanto non si ferma qui: diventerà un format destinato a ripetersi a Gambassi Terme e anche in altri Comuni, con i quali sono già stati avviati i primi contatti.

Fonte: Il Presidente di Musica Domani, Angelo Fiore