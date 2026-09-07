Il Bonisolo 4tet alla tappa empolese del Firenze Jazz Festival

Il Firenze Jazz Festival 2026 'espande' i suoi confini per arrivare fino a Empoli con un appuntamento unico.

Per la rassegna curata da Empoli Jazz, martedì 8 settembre 2026, alle 21.15 al Chiostro della Collegiata di Sant'Andrea in piazzetta della Propositura, sarà di scena con 'Standard night' il Bonisolo 4tet, con a capo il famoso sassofonista canadese Robert Bonisolo.

Robert Bonisolo sax

Daniele Gorgone piano

Lorenzo Conte contrabbasso

Gaetano Fasano batteria

Quartetto dinamico e frizzante, guidato dalla star internazionale Robert Bonisolo, dove interplay, grandi melodie, fraseggi graffianti e richiamo alla tradizione jazz sono gli ingredienti principali. Alla ritmica il pianista livornese Daniele Gorgone, che vanta incisioni e collaborazioni con stelle del jazz internazionale come Jesse Davis, Perico Sambeat, Peter King e Dave Schnitter (è appena uscito il suo album in 5tet “The Predator”), il contrabbassista Veneto Lorenzo Conte (un veterano del jazz dagli anni 90) e il batterista salernitano Gaetano Fasano (ha collaborato con grandi nomi del jazz come Dee Dee Bridgewater). Il concerto sarà basato sulla reinterpretazione di standards presi dal jazz songbook, per un concerto pieno di grande groove, raffinate melodie e straordinaria energia.

Biglietti 10 euro + diritti di prevendita, ingresso omaggio per chi è in possesso di altri biglietti e/o abbonamenti del Firenze Jazz Festival e dell'Empoli Jazz Festival 2026.

Fonte: Ufficio Stampa