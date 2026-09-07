Il 'microbioma marino' sentinella della salute del mare, lo studio Unipi

Quando un ecosistema marino collassa è spesso troppo tardi per riportarlo alle condizioni originarie: riuscire a riconoscere in anticipo i segnali che precedono il degrado è una delle principali sfide dell'ecologia, resa ancora più urgente dagli effetti del cambiamento climatico e delle pressioni umane sugli ambienti costieri. Una risposta potrebbe arrivare dal microbioma marino, l'insieme di batteri e altri microrganismi che vivono in stretta associazione con alghe, coralli e piante marine. Queste comunità microbiche sono infatti molto sensibili ai cambiamenti ambientali e possono segnalare per tempo quando un ecosistema si sta avvicinando a un punto di non ritorno e contribuire al contempo alla sua protezione. È questo quanto emerge da articolo pubblicato sulla rivista internazionale Trends in Ecology & Evolution, firmato da Luca Rindi, Alexander H. McGrath e Lisandro Benedetti-Cecchi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, in collaborazione con Ezequiel M. Marzinelli dell'Università di Sydney.

«Se riuscissimo a leggere i segnali che il microbioma invia quando un ecosistema comincia a perdere resilienza, potremmo intervenire prima che il degrado diventi difficilmente reversibile. Ma il microbioma non è solo una sentinella: può anche contribuire a rafforzare la capacità degli ecosistemi di resistere agli stress ambientali, è questa la nuova prospettiva che proponiamo», afferma il professore Luca Rindi.

Le comunità di microrganismi che vivono in associazione con coralli, alghe e piante marine possono infatti svolgere funzioni essenziali per i loro ospiti: proteggerli dagli agenti patogeni, favorire l'assorbimento dei nutrienti, sostenere la crescita e aiutarli a sopportare meglio gli stress ambientali. In alcuni casi, ad esempio, specifiche comunità microbiche hanno aumentato la resistenza dei coralli alle ondate di calore riducendone lo sbiancamento, hanno favorito la disponibilità nelle piante marine di nutrienti e sostenuto crescita e recupero delle macroalghe.

«Comprendere il ruolo del microbioma significa mettere a disposizione nuovi strumenti per chi deve monitorare, gestire e proteggere gli ecosistemi costieri – conclude il professor Lisandro Benedetti-Cecchi -. Se questa prospettiva sarà confermata, potrà aiutare a rendere più tempestive ed efficaci le strategie di conservazione e le politiche di tutela del mare».

Il lavoro nasce dall'attività del gruppo di Ecologia marina del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, che da anni studia la struttura, il funzionamento, la stabilità e la resilienza degli ecosistemi marini costieri. Le ricerche del gruppo si concentrano in particolare sugli habitat dominati da specie fondatrici, come le foreste di macroalghe e le praterie marine, fondamentali per la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi costieri. Nell'ambito di queste attività, i ricercatori conducono studi ed esperimenti lungo la costa di Livorno e nell'Arcipelago Toscano, approfondendo i processi che regolano la risposta degli ecosistemi agli stress ambientali e il loro recupero.

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