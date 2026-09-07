In centro a Pistoia un 'Parco rosa' per visite e screening

Un Parco Rosa sarà allestito con un mezzo mobile per le visite e l’esecuzione di mammografie ed ecografie il 12 e 13 settembre in piazza Duomo, in concomitanza con “Un altro parco in città”, in programma a Pistoia nel fine settimana in cui sono previsti numerosi appuntamenti ed eventi.

Promossa dall’Azienda Usl Toscana centro, Ispro e Fondazione Radioterapia Oncologica in collaborazione anche con la Lilt pistoiese, l’iniziativa è dedicata alla prevenzione del tumore al seno: le donne tra 45 e 74 anni, residenti nella zona distretto Pistoiese, potranno eseguire la mammografia di screening.

Coloro che sono interessate devono contattare la segreteria dello screening al numero 0573 1603205 (entro il 9 settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). Oltre agli esami programmati, saranno disponibili ulteriori posti per eventuali inserimenti delle signore aventi diritto che, venute a conoscenza dell’evento, si presenteranno.

All’interno del mezzo mobile, adeguatamente approntato, saranno presenti oltre al personale tecnico sanitario di Ispro, medici radiologi e chirurghi della Ausl Toscana centro afferenti alla Breast Unit di Pistoia. All’esterno saranno presenti gli operatori della Fondazione Radioterapia oncologica e personale della Lilt pistoiese, radioterapisti e oncologi dell’Ausl Toscana centro.

Nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 17, oltre alla prosecuzione dell’attività informativa, i medici si avvicenderanno in modo da garantire sempre la presenza sulla unità mobile almeno di un radiologo e chirurghi. I medici radiologi eseguiranno le ecografie mammarie a completamento della visita su richiesta delle utenti che si presenteranno. Parteciperanno all’attività di informazione e sensibilizzazione anche oncologi e radioterapisti della Breast Unit di Pistoia e le infermiere della radiologia senologica, che affiancheranno i medici durante le visite all’interno del mezzo. Partecipa inoltre il personale della Segreteria Lilt dei programmi di screening oncologico del Distretto Pistoiese. Nell’occasione saranno fornite all’utenza tutte le informazioni anche per lo screening del colon retto e consegnate le provette per l’esecuzione dello stesso nelle giornate di sabato e domenica, previa presentazione della lettera di invito di Ispro. Lo screening del colon retto è rivolto sia alla popolazione femminile che maschile avente diritto.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa