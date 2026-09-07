Interno 900, 53 artisti aprono i loro studi al pubblico a Firenze

Saranno 53 gli artisti fiorentini ad aprire contemporaneamente i propri studi al pubblico nell'ambito di "Interno 900", il nuovo progetto del Museo Novecento realizzato in collaborazione con il collettivo Interno - Studi Aperti in Firenze.

L'iniziativa permetterà ai visitatori di entrare negli spazi di lavoro degli artisti, osservare le opere e conoscere da vicino pratiche, tecniche e processi di ricerca che normalmente restano lontani dal pubblico.

Gli appuntamenti sono in programma sabato 26 settembre, domenica 27 settembre e sabato 2 ottobre. Il progetto punta a valorizzare la scena artistica contemporanea fiorentina e il ruolo degli artisti che vivono e lavorano in città come parte dell'identità culturale contemporanea di Firenze.

Tra gli artisti selezionati figurano Fabrizio Ajello, Marina Arienzale, Artiglieria, Matteo Coluccia, Daniela de Lorenzo, Toast Project, Aleksandra Trajkovic e Virginia Zanetti.

"Interno 900 ci offre l'opportunità di raccontare la Firenze che offre cultura e continua a costruire l'identità della città di oggi - ha detto l'assessore alla cultura di Firenze, Giovanni Bettarini - aprire contemporaneamente tanti studi d'artista significa portare il pubblico nei luoghi in cui la cultura contemporanea nasce, cresce e si sperimenta".

Per Sergio Risaliti, direttore artistico del Museo Novecento, "la città di Firenze si risveglia officina del contemporaneo. Interno 900 rende finalmente visibile una città che troppo spesso rimane nascosta dietro l'immagine, pur straordinaria, del proprio passato: una città abitata da artisti, attraversata da ricerche, esperienze e linguaggi diversi, in cui il presente continua a produrre nuove visioni"

Notizie correlate