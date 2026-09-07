Interruzione idrica a Palaia per lavori sulla rete

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Palaia, il giorno giovedì 10 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Gramsci, Alighieri, Del Bosco, Verdi, I Maggio, II Giugno, Nannipieri, corso Garibaldi, piazze Rossini e Sant'Antonio.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Per limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo nel parcheggio di via XXX Novembre.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 11 settembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque, Comunicazione e Relazioni Esterne
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