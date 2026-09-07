Interruzione idrica a Cambiano per lavori sulla rete

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Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, dalle ore 22.30 di mercoledì 9 settembre alle ore 5.30 di giovedì 10 settembre, si renderà necessario interrompere
l’erogazione idrica a Cambiano e nella zona industriale tra Cambiano e il capoluogo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviato alla notte successiva, ovvero dalle ore 22.30 di giovedì 10 alle 5.30 di venerdì 11 settembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque, Comunicazione e Relazioni Esterne

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