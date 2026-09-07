La pediatra Miriam Allegro prende servizio a Castelfranco

Sanità Castelfranco di Sotto
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(Foto di Julio César Velásquez Mejía da Pixabay)

Da martedì 1 settembre 2026 ha preso servizio, per l'ambito di Castelfranco di Sotto, Santa Croce e Montopoli Valdarno, la dottoressa Miriam Allegro, pediatra di libera scelta con ambulatorio a Castelfranco di Sotto, presso la Casa della Salute in Viale 2 Giugno, 37.

La pediatra sostituisce, con incarico a tempo indeterminato, il dottor Giacomo Orsolini, andato in pensione lo scorso giugno.

La pediatra effettua i seguenti orari di ambulatorio: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19; il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13.30. Per la reperibilità telefonica: 379 3965236 dalle 08:00 alle 10.00 dal lunedì al venerdì e in orario di ambulatorio solo per urgenze non differibili.

Si ricorda che le famiglie degli assistiti del pediatra uscente dovranno necessariamente operare una nuova scelta tra i pediatri dell’ambito territoriale.

Il nuovo pediatra può essere scelto tramite le seguenti modalità:

Si ricorda che per effettuare la scelta del pediatra possono essere utilizzate le seguenti modalità:

-  recandosi al presidio sociosanitario di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

- recandosi presso le farmacie del territorio abilitate.

-per email inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

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