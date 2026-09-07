Leonardo Sostegni quarto ai Campionati Europei U23: si chiude una grande estate internazionale per la Canottieri Limite

Si chiude con un quarto posto ai Campionati Europei Under 23 la lunga stagione internazionale di Leonardo Sostegni, protagonista sul quattro senza italiano nella rassegna continentale disputata in Polonia.

Un risultato importante che va ad aggiungersi a una stagione in maglia azzurra particolarmente intensa e ricca di appuntamenti di prestigio. Per Leonardo e Cesare Borlenghi, anche lui presente come riserva, il momento più alto dell'estate era arrivato ai Campionati del Mondo Under 23 in Germania, dove entrambi hanno preso parte alla spedizione azzurra.

Per Leonardo il percorso internazionale è proseguito con i Campionati del Mondo Universitari in Canada, dove si è laureato Campione del Mondo Universitario, conquistando una splendida medaglia d'oro nel due senza, prima di concludersi con l'Europeo Under 23.

Ma quella appena terminata è stata un'estate particolarmente significativa per tutta la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni con numerosi atleti impegnati con le rispettive Nazionali.

Grandi protagonisti dell'estate sono stati anche Matteo L'Ala, che ha conquistato il titolo di vicecampione d'Europa nel quattro senza ai Campionati Europei di categoria, per poi chiudere al quarto posto ai Campionati del Mondo Under 19 e Mattia Carboncini, vicecampione d'Europa nell'otto maschile e nell'otto misto, e successivamente finalistasull'otto maschile ai Campionati del Mondo.

Importante risultato anche per Rebecca Lensi ed Emma Luchetti, che hanno conquistato il secondo posto nell'otto femminile alla Coupe de la Jeunesse di Lucerna.

A completare la presenza limitese sui campi internazionali Zeno Rizzo, protagonista a Breisach del camp internazionale Under 17 che ha riunito giovani atleti italiani, tedeschi e francesi.

Una lunga estate in azzurro, fatta di convocazioni, medaglie, finali, vittorie ed esperienze di alto livello, che ha portato i colori della Canottieri Limite sui più importanti campi di regata internazionali. Un percorso che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla società e che regala grande soddisfazione a tutto il sodalizio limitese.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio Stampa