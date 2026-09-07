Linea Lucca-Aulla, rispettati i tempi per manutenzione: la soddisfazione di Boni

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“Siamo molto lieti di constatare che i lavori di manutenzione programmata lungo la linea Lucca-Aulla si sono svolti nel rispetto dei tempi previsti e che la circolazione sull’intera linea è ripresa regolarmente questa mattina, come da programma”, a dirlo l’assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture Filippo Boni.
La linea ferroviaria Lucca – Aulla nel periodo estivo ha visto interventi di manutenzione straordinaria a gallerie e opere civili portati avanti da Rete Ferroviaria Italiana dal 14 giugno al 14 luglio nel tratto Castelnuovo Garfagnana-Aulla Lunigiana e dal 15 luglio al 6 settembre nel tratto Castelnuovo Garfagnana-Minucciano.

“Ringrazio ancora RFI per la serietà e la competenza con le quali ha portato avanti questo lavoro di potenziamento dell’infrastruttura – ha aggiunto Boni – un intervento da circa 8 milioni di euro condotto nel totale rispetto dei tempi previsti e annunciati”

Fonte: Regione Toscana

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