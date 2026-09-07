L'inserimento lavorativo per ricostruire il proprio futuro: le storie di Aisha e Karim

Aisha e Karim (nomi di fantasia, Ndr) non si sono mai incontrati. Lei ha lasciato l'India affidando la figlia alla nonna, con la speranza di poterla riportare presto accanto a sé. Lui è partito dal Pakistan con un obiettivo altrettanto semplice quanto difficile: ricominciare una nuova vita e, un giorno, tornare a studiare.

Due storie diverse, unite dalla stessa domanda: trovare qualcuno disposto a dare una prima opportunità. Quella risposta è arrivata grazie al percorso di inserimento lavorativo della Cooperativa Sociale Il Girasole, che accompagna persone rifugiate e richiedenti asilo verso l'autonomia attraverso il lavoro. In collaborazione con Unicoop Firenze, Aisha e Karim hanno ottenuto una prima esperienza professionale all'interno dei punti vendita della cooperativa, trasformando un contratto a tempo determinato nel primo passo di un percorso di integrazione.

Per entrambi quell'esperienza ha significato molto più di un impiego. Ha rappresentato la possibilità di imparare un mestiere, migliorare la conoscenza della lingua italiana, acquisire fiducia nelle proprie capacità e costruire un curriculum da cui ripartire.

Per Aisha il percorso è iniziato dopo la chiusura del bar dove lavorava a Firenze, al termine di una serie di esperienze lavorative precarie e poco tutelate. L'esperienza in Unicoop Firenze le ha consentito di crescere professionalmente e di consolidare le proprie competenze. Oggi lavora nel bar di un aeroporto e continua ad avvicinarsi all'obiettivo che l'ha spinta a lasciare il proprio Paese: poter vivere di nuovo insieme alla figlia. "Dietro ogni contratto c'è una persona che prova a ricominciare. Il nostro lavoro non finisce con un'assunzione: significa accompagnare ciascuno fino a quando sarà davvero autonomo e in grado di costruire il proprio futuro", racconta Delfina Converti, operatrice della Cooperativa Sociale Il Girasole.

Anche Karim ha trasformato quella prima occasione in un nuovo punto di partenza. Durante il percorso ha perfezionato la conoscenza della lingua italiana fino a conseguire il livello B1 e ha affrontato con successo il colloquio di selezione con Unicoop Firenze. Oggi continua il proprio percorso professionale senza rinunciare al sogno di riprendere gli studi. "Fin dal primo incontro abbiamo visto una persona con una straordinaria voglia di mettersi in gioco. Quel primo contratto gli ha permesso di acquisire esperienza, competenze e sicurezza. Oggi continua il proprio percorso lavorativo senza smettere di guardare avanti", spiega Carolina Sassoli, operatrice della Cooperativa Sociale Il Girasole.

"Siamo felici che l'esperienza lavorativa in cooperativa abbia rappresentato un'opportunità concreta per ripartire e ricominciare un nuovo percorso di vita. Queste storie di rinascita, valorizzate anche dal premio "Welcome" assegnato dall'Unhcr anche a Unicoop Firenze, sono una conferma dell'impegno che portiamo avanti ogni giorno: fare rete sul territorio per sostenere progetti che mettono al centro le persone, la cooperazione e la coesione sociale", fanno sapere da Unicoop Firenze.

Le storie di Aisha e Karim raccontano il significato più concreto della certificazione We Welcome, il riconoscimento assegnato dall'Unhcr alle organizzazioni che promuovono percorsi efficaci di inclusione lavorativa delle persone rifugiate.

Per la Cooperativa Sociale Il Girasole il riconoscimento premia un lavoro quotidiano fatto di orientamento, accompagnamento e collaborazione con le imprese del territorio, nella convinzione che una vera integrazione inizi quando una persona riceve la possibilità di costruire il proprio futuro attraverso il lavoro.

Fonte: Cooperativa Sociale Il Girasole