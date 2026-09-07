Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dell'A1

Cronaca Barberino del Mugello
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È quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla Tac. La valutazione definitiva arriverà con la relazione del medico legale, attesa entro 90 giorni

È ancora in corso l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e dell'ex compagno Federico Vella. Secondo quanto emerso dall'esame esterno e dalla Tac, la donna sarebbe stata ancora in vita quando l'ex compagno Vella l'avrebbe scaraventata dal viadotto dell'A1.

Per una valutazione definitiva sarà necessario attendere la relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominata dal sostituto procuratore di Firenze Antonio Natale. La relazione dovrà essere consegnata entro 90 giorni.

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