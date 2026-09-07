Manutenzioni comunali a Montespertoli, Al via il questionario di Customer Satisfaction

Il Comune di Montespertoli avvia una rilevazione della Customer Satisfaction dedicata al servizio dell'Ufficio Manutenzioni, con l'obiettivo di raccogliere il giudizio dei cittadini sulla qualità degli interventi e sui tempi di risposta, per continuare a migliorare il servizio offerto. Il questionario, anonimo e della durata di circa 5 minuti, è disponibile in due modalità:

- online, compilabile da qualsiasi dispositivo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0irUNAh29pXZmCa1SZK2D6wHmJxkZJ21uHOWxNo3e81Law/viewform

- in presenza, tramite il tablet messo a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), dove il personale inviterà i cittadini a partecipare direttamente allo sportello.

La rilevazione si inserisce nel percorso di ascolto e monitoraggio della qualità dei servizi comunali, con l’obiettivo di orientare le scelte gestionali sulla base delle esigenze e delle aspettative effettive di cittadine e cittadini. Sarà possibile partecipare alla rilevazione fino alla fine di ottobre.

Fonte: Comune di Montespertoli