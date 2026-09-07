Masoni spa annuncia l'uscita del Rapporto annuale 2026

All'interno del volume storia e iniziative dell'azienda
"Masoni S.p.A. annuncia l’uscita del rapporto annuale 2026. Il volume, consultabile anche formato digitale sul sito www.masonispa.com, racconta la storia dell’azienda e di tutte le iniziative prese dalla sua fondazione al 2025 con un ricco corredo di immagini che rendono la fruizione semplice, immediata e sicuramente piacevole alla consultazione".
Come spiegato da Masoni Industria Conciaria, azienda con sede a Santa Croce sull'Arno, "il rapporto annuale 2026 è il primo di una lunga serie di volumi che, di volta in volta, si andranno arricchendo con le iniziative e i traguardi del nuovo anno".
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