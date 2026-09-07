Ossicombustore Peccioli, Giani: "Ritengo sia arrivato il momento di autorizzarlo"

"Dal momento che c’è un impianto, gestito da una società pubblica come Belvedere, in un’area individuata con attenzione e che ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale, ritengo sia arrivato il momento di autorizzarlo". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta il parere positivo espresso dalla commissione di VIA sull’ossicombustore di Peccioli, in provincia di Pisa, il cui iter sarà esaminato oggi dalla Giunta regionale.

Giani ha parlato con i giornalisti a margine della visita al cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio di Empoli, in provincia di Firenze.

"Confido molto nel lavoro svolto dagli uffici, che sono sempre stati rigorosi e che hanno espresso un parere positivo", ha aggiunto il presidente. "Ritengo che questo passaggio sia importante per una Toscana che non vuole vedere aumentare le bollette dei propri cittadini, considerando che oggi lo smaltimento dei rifiuti dipende anche dal loro trasferimento in Lombardia o in Veneto".

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