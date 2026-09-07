Giani al cantiere del teatro di Empoli per una posa simbolica: "È un giorno storico"

"È un momento storico per Empoli" dice Eugenio Giani, poi con la cazzuola prende la calcina e la mette su una mattonella, che posa sul terreno accanto al Palazzetto delle Esposizioni. Sarà una delle tante che comporranno il teatro Il Ferruccio di Empoli, ma l'unica, evidentemente, con le firme di Giani, del sindaco empolese Alessio Mantellassi, dell'ex prima cittadina ora consigliera regionale Brenda Barnini e dell'architetto Marco Casamonti.

Oggi, lunedì 7 settembre, il presidente della Regione ha fatto visita al cantiere del teatro, dove i lavori sono avanti ormai da tempo ma 'mancava' ancora una cerimonia ufficiale come la posa della pietra. Dopo i due ordigni trovati negli ultimi mesi, l'arrivo della gru, il viavai di operai, Empoli ha visto nascere (anche se è il caso di dire "crescere") il suo teatro, un'opera di cui si parla da anni e che viaggia verso la realizzazione.

Sotto un sole cocente, è di fatto iniziata una nuova fase del cantiere per la realizzazione di un’opera definita "dai tratti avveniristici", grazie al lavoro di Casamonti, e attesa da tempo. La Regione ha contribuito al progetto complessivo di riqualificazione dell’area, assicurando un finanziamento per la nascita della piazza antistante il nuovo teatro.

(foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it)

Quali sono i tempi per Il Ferruccio? Ha risposto Mantellassi: "Dovranno terminare per la parte del finanziamento al 31 dicembre 2027, poi ci saranno le altre opere, diciamo che sono svincolate dal finanziamento nazionale. Come amministrazione stiamo lavorando a completare la progettazione di altre opere che vorremmo fare, ovvero il completamento dell'area attorno, trasformandola in piazza. Al tempo stesso c'è anche l'intervento che vogliamo progettare di rifacimento della facciata del Palazzetto".

"Ritengo che questo sia un cantiere davvero importante. Empoli costituisce un punto di riferimento per la cultura, il teatro costituisce un salto di qualità. L'architetto Casamonti è una delle firme più autorevoli, ha tirato fuori tutta la sua creatività per poter dare non solo il carattere di funzionalità all'opera, ma anche la bellezza. Si troverà qui una delle espressioni a mio giudizio più belle, più importanti e più funzionali alla identità e alla cultura in Toscana" sono state le parole di Giani.

L'opera è stata cofinanziata dalla Regione per 1,8 milioni di euro e dal Comune di Empoli per 200mila euro, fondi che saranno utilizzati per la valorizzazione dell'area esterna e della piazza circostante. Il cantiere è iniziato nel gennaio 2025 e per due volte è avvenuta una maxi-evacuazione per ordigni della seconda guerra mondiale.

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