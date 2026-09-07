Prima amichevole per Use Computer Gross con i Dragons Prato

Sul campo dei Dragons Prato (serie C Gold), prima uscita amichevole dell’Use Computer Gross che passa per 80-101. L’inizio è piuttosto imballato per i biancorossi che poi si sciolgono nella fase centrale della partita. Nell’ultimo quarto spazio agli Under 19 fino alla sirena. Dopo una settimana pesante di lavoro non era che coach Valentino chiedesse molto di più a questa partita nella quale si sono messi subito in mostra i nuovi arrivati. Importante conferma anche per Cipriani e Tosti. Mercoledì alle 20.30 altro test amichevole, stavolta ad Agliana.

Il tabellino:

Baldacci 7, Korsunov 15, Cipriani 15, Saccaggi 12, Scali 4, Saltykov 14, Tosti 15, Soviero 6, regini 2, Ancillotti 1, Chelini 6, Ciancarelli 4, Fredianelli. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa