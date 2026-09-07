Prima tappa del Giro della Toscana, Chiesina e le sue Frazioni: "Spesi 10mila euro per evento di promozione personale"

Ecco la nota di Chiesina e le Sue Frazioni in merito alla prima tappa del Giro della Toscana che si è tenuta a Chiesina Uzzanese:

Giovedì 27 agosto si è corsa a Chiesina Uzzanese la prima tappa del Giro della Toscana, competizione riservata alle cicliste Elite, una cronometro nel centro cittadino: peccato che le strade fossero quasi tutte deserte e le atlete si sono trovate a correre in uno scenario surreale.

Il comune di Chiesina Uzzanese per questo evento ha speso direttamente 10.000 € quale contributo alla società organizzatrice, peccato che l'evento sia stato principalmente un'occasione di promozione personale del sindaco e della Giunta e poco di più.

Oltre ad articoli di giornale o sulla brochure della gara con foto del Berti cosa è stato fatto per coinvolgere la cittadinanza e le attività commerciali? Nulla, solo un paio di video dove si spiegava la chiusura delle strade.

Si potevano coinvolgere le società sportive del comune, in particolare quelle che svolgono attività con le ragazze, ma non è stato fatto nulla di tutto questo.

Il risultato è stato che si sono spesi 10.000 € (quando in Consiglio comunale si piange sempre miseria) per fare trovare alla carovana del Giro un paese vuoto, con solo il sindaco e i suoi in prima fila per foto e video. Ma a spese di tutta la cittadinanza.

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