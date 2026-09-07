Quattro nuovi defibrillatori Dae a Pontedera

Arrivano quattro nuovi Dae ( defibrillatore automatico esterno ) sul territorio di Pontedera. Si tratta, come è noto, di dispositivi salvavita, da usare in situazioni di emergenza in caso di arresto cardiaco. Ad effettuare la donazione dei dispositivi è stata la Associazione formazione idraulici Pisa, una realtà già attiva in ambito benefico con contributi di solidarietà alla collettività in tutta la provincia.

La consegna dei Dae si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli alla presenza dell'assessore comunale Alessandro Puccinelli che ha sottolineato "La valenza dell'iniziativa e il significato del gesto solidale". I quattro dispositivi sono stati infatti donati alla Polizia Locale dell'Unione Valdera, al PalAcqua, alla Filarmonica Volere è Potere e alla Fondazione per la Cultura Pontedera e saranno collocati in aree frequentate e luoghi di ritrovo cittadino.

L'Associazione formazione idraulici è nata negli anni scorsi con lo scopo della promozione culturale e professionale della categoria dei tecnici specializzati e si è distinta, nel tempo, anche per varie iniziative solidali, tra cui una donazione diretta, in periodo Covid, agli ospedali di Pisa e Pontedera. A causa della prossima chiusura dell'attività associativa, dovuta alla mancanza di ricambio generazionale, come da statuto la liquidità viene devoluta in azioni benefiche. Da qui la decisione di donare quattro Dae a servizio della comunità di Pontedera.

Notizie correlate