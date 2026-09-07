RC Auto in Toscana, premi in calo del 4,5%: Firenze a 643 euro, Prato la più cara con 907 euro

Il costo dell'RC Auto in Toscana è diminuito del 4,5% su base annua, ma la regione resta tra le più care d'Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, ad agosto 2026 il premio medio per assicurare un'automobile in Toscana è stato di 662,92 euro, contro una media nazionale di 623,25 euro.

La Toscana si colloca così al quarto posto tra le regioni italiane con l'RC Auto più costosa, preceduta da Campania, Lazio e Puglia.

A livello provinciale, la situazione è molto diversa. Prato è la provincia toscana più cara, con un premio medio di 907,84 euro, in aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente. Seguono Pistoia, con 729,87 euro (-9,3%), e Massa-Carrara, con 726,27 euro (-3,6%).

Sotto la media regionale si trovano Lucca, con 659,38 euro (-4,4%), Pisa, con 644,03 euro (-5,5%), e Firenze, dove il premio medio si attesta a 643,83 euro, in calo del 6,2% su base annua.

Più contenuti i premi a Livorno, con 594,10 euro (-6,4%), e Arezzo, con 564,79 euro (-4,8%). Le province dove assicurare un'auto costa meno sono Grosseto, con 557,73 euro (-3,1%), e Siena, con 554,48 euro, nonostante un aumento del 3% nell'ultimo anno.

Nel complesso, quindi, i dati mostrano una riduzione dei premi RC Auto in Toscana, ma con differenze significative tra le diverse province. Il valore medio regionale rimane inoltre superiore a quello nazionale.

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