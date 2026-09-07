Rinnovato a Calenzano il progetto di sostegno ai familiari delle vittime della strada

Rinnovato fino al 2028 il protocollo d’intesa per il progetto “Mai più soli” tra il Comune di Calenzano e l’associazione Gabriele Borgogni ETS, con la collaborazione dell’Ordine degli psicologi della Toscana, per offrire sostegno psicologico ai familiari delle vittime della strada e agli operatori di Polizia locale.

La precedente convenzione a Calenzano era stata sottoscritta nel 2023 e, con una delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha confermato l’impegno a proseguire e sostenere l’iniziativa.

Il progetto è nato nel 2017 su impulso dell’associazione, dedicata a Gabriele Borgogni rimasto ucciso in un sinistro stradale e nata per promuovere la cultura della prevenzione e la consapevolezza della sicurezza e affiancare i familiari delle vittime della strada.

Si aprirà adesso un bando, in collaborazione degli Ordine degli psicologi della Toscana, che permetterà di individuare le figure professionali da iscrivere in un elenco a cui affidare il servizio di sostegno, che viene attivato su richiesta. I professionisti sono disponibili a intervenire in urgenza, anche sul luogo del sinistro. Il bando completo è disponibile sul sito dell’associazione www.gabrieleborgogni.com

“Portiamo avanti questo progetto con l’associazione Borgogni – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – ringraziando sia l’associazione sia gli psicologi che sono intervenuti a Calenzano in questi anni, sia in occasione di sinistri mortali, sia immediatamente dopo la terribile esplosione al deposito Eni. In eventi cosi così drammatici, è stato davvero importante per le famiglie delle vittime e per gli operatori intervenuti sul posto, avere a disposizione in maniera tempestiva un supporto qualificato”. “Gli agenti di Polizia locale – dichiara la comandante Maria Pia Pelagatti – sono chiamati a intervenire e procedere ai rilievi anche in situazioni emotivamente delicate. In questi anni come Corpo di Polizia locale siamo intervenuti anche in casi di sinistri mortali sulle nostre strade: abbiamo attivato grazie al protocollo, la presenza di un professionista che supportasse psicologicamente i familiari. Anche i colleghi sono stati affiancati: questo aiuta l’operatore ad affrontare l’evento traumatico e a rafforzare la preparazione con cui gestire al meglio la delicatezza di queste situazioni”.

“Il rinnovo del Protocollo ‘Mai più soli’ con il Comune di Calenzano – commenta Valentina Borgogni, presidente dell’associazione Gabriele Borgogni – conferma una scelta di grande responsabilità: garantire che, nelle emergenze, nessuno venga lasciato solo. Da oltre vent’anni la nostra associazione è accanto ai familiari delle vittime della strada e, con questo progetto, offre un supporto psicologico qualificato e tempestivo anche agli operatori di Polizia locale, spesso chiamati ad affrontare situazioni di forte impatto emotivo. L’esperienza vissuta a Calenzano anche dopo la tragedia al sito Eni ci ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale una rete pronta ad attivarsi fin dalle prime ore, accompagnando le persone non solo durante l’emergenza, ma anche nel difficile percorso di elaborazione del trauma. Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver rinnovato la fiducia nel progetto. Ogni protocollo rappresenta un impegno concreto verso la tutela della salute psicologica dei cittadini e di chi opera quotidianamente al loro fianco. Perché l’emergenza non finisce con i soccorsi: è proprio da quel momento che nessuno deve sentirsi mai più solo.”

“Purtroppo le cronache di questi giorni ci mettono davanti a eventi tragici a forte impatto emotivo come gli incidenti stradali mortali. Poter contare sul sostegno psicologico tempestivo, è fondamentale sia per i familiari delle vittime sia per gli operatori della polizia municipale chiamati a intervenire”. commenta la consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Rossella Capecchi. “La presenza di uno psicologo aiuta le persone a non affrontare da sole questa terribile esperienza che segna profondamente e che può avere ripercussioni anche ad anni di distanza dall'incidente. Per questo, come Ordine degli Psicologi della Toscana, sosteniamo il progetto ‘Mai più soli’ sin dalla sua nascita. Siamo orgogliosi che a Calenzano venga rinnovato il protocollo con l’associazione Borgognoni”.

Fonte: Ufficio Stampa