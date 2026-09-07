Rosen Bozhinov è stato dimesso dopo il malore in campo

Rosen Bozhinov, difensore del Pisa Sporting Club, "è stato dimesso nella giornata odierna dalla struttura ospedaliera di Castellammare di Stabia". A renderlo noto è stato il club pisano, che ha comunicato le condizioni del calciatore bulgaro dopo il malore accusato ieri in campo contro la Juve Stabia, probabilmente in seguito a una crisi di disidratazione.

Il calciatore "rientrerà in serata a Pisa dove continuerà ad essere monitorato dallo Staff Sanitario del Club e dove si sottoporrà ad ulteriori accertamenti diagnostici".