Rubato orologio costoso in centro a Firenze, si indaga

Sono in corso delle indagini su una rapina in strada a Firenze. Il furto è avvenuto ai danni di un turista cui è stato strappato un orologio del valore di 100.000 euro.
La rapina risale al 31 agosto scorso e sarebbe avvenuta in piazza Strozzi. In quel caso era stata la vittima a contattare il 112 Nue e sul posto era intervenuta una pattuglia dei carabinieri.
Il turista passeggiava quando è stato avvicinato da due sconosciuti che gli hanno portato via l'orologio dal polso. I due sono scappati, il rapinato ha cercato aiuto chiamando i negozianti.
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