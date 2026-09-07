San Donato, la Consulta territoriale si riunisce per parlare di logistica e sicurezza idraulica

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(foto gonews.it)

Lunedì 14 settembre, alle 21.15, nella Sala Parrocchiale di piazza Boito, confronto con il sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco

Si riunisce lunedì 14 settembre 2026 alle 21.15, nella Sala Parrocchiale di piazza Boito, la Consulta territoriale di San Donato. L’incontro sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con la partecipazione del sindaco Simone Giglioli e dell’assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco.

Al centro della serata ci saranno alcune delle principali questioni che interessano la frazione. Sarà fornito un aggiornamento sul capannone di logistica in costruzione, con riferimento anche alla realizzazione della relativa vasca di compenso e del parcheggio.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla situazione idraulica di San Donato, con un approfondimento sul rio Pratuccio e sulle pompe di sollevamento presenti sul rio Nuovo, temi di particolare interesse per la comunità e per la gestione del territorio.

La Consulta sarà anche l’occasione per affrontare eventuali ulteriori argomenti e raccogliere osservazioni e segnalazioni da parte della cittadinanza.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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