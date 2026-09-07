A San Miniato riparte l'anno educativo: tutti assegnati i 196 posti nei nidi comunali

Riprende domani, martedì 8 settembre, il nuovo anno educativo nei nidi d’infanzia del Comune di San Miniato. Sono 196 i posti disponibili, distribuiti nelle sette strutture del territorio comunale, e tutti risultano assegnati.

I bambini e le bambine che hanno frequentato il nido lo scorso anno riprenderanno la frequenza secondo l’orario scelto dalle famiglie, mentre per i 119 nuovi iscritti l’ambientamento inizierà a partire dalla prossima settimana.

A garantire le attività nei sette servizi saranno 32 educatrici e 13 operatrici ausiliarie. Durante la pausa estiva sono stati effettuati anche alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno interessato in particolare il nido Lucignolo di Isola, il nido La Chiocciola di Roffia e il nido Il Gambero Rosso di Stibbio.

“Domani si riparte, e dietro a questa ripartenza c’è un lavoro che è iniziato già da settimane – sottolinea l’assessore alla scuola Matteo Squicciarini –Voglio ringraziare in particolare le educatrici e le operatrici ausiliarie, che in questi giorni hanno lavorato per preparare i servizi e che ogni giorno saranno al fianco dei bambini, delle bambine e delle famiglie".

Sono ancora aperte, inoltre, le iscrizioni al Centro per Bambini e Famiglie “Il Paese dei Balocchi”, il servizio educativo integrativo che prenderà il via il 1° ottobre. Il Centro propone uno spazio dedicato alla socializzazione dei bambini e al confronto e alla relazione con genitori e familiari.

Il servizio sarà attivo in due sedi, entrambe per due pomeriggi alla settimana dalle 15.30 alle 18.30: a Ponte a Egola, presso il nido Grillo, e a San Miniato, presso il nido Fata Turchina.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione al Centro e sui servizi educativi integrativi è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di San Miniato o contattare l’Ufficio Scuola.

“A tutte le bambine e i bambini che domani torneranno nei nostri nidi e a quelli che inizieranno questa nuova esperienza auguro di trovare un ambiente in cui crescere, giocare e stare bene. Alle famiglie auguro di affrontare questo nuovo inizio con serenità, sapendo di poter contare su persone che ogni giorno si prendono cura dei loro bambini”, concludono l’assessore e il Sindaco Simone Giglioli.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate