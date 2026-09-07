Scontro in galleria Santa Lucia, chiuso tratto A1 nel Fiorentino

Cronaca Calenzano
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Nello scontro coinvolte due autovetture, una delle quali ha preso fuoco. Incendio anche su due furgoni a Scandicci

È stato riaperto intorno alle 16:30 il tratto dell'A1 tra Aglio e Calenzano, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 276, all'interno della galleria Santa Lucia.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, il traffico al momento circola su una sola corsia, per consentire il completamento delle operazioni di sgombero della carreggiata e il ripristino dei danni provocati dall'incidente. Si registrano 5 chilometri di coda in direzione Firenze.

Durante la chiusura del tratto, agli automobilisti provenienti da Bologna e diretti a Firenze era stato consigliato, dopo l'uscita obbligatoria a Barberino, di percorrere la SP 8 fino a Calenzano e da qui rientrare in A1 verso Firenze.

Altri due interventi per incendi di veicoli

Nel Fiorentino, i vigili del fuoco sono intervenuti anche all'esterno del casello A1 di Scandicci per l'incendio di un furgone. Un secondo mezzo è andato a fuoco dopo Scandicci, in direzione nord.

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