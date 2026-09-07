Secondo test amichevole per l'Abc Solettificio Manetti in casa della Virtus Siena

Seconda uscita stagionale per l’Abc Solettificio Manetti, che dopo il Pino Firenze fa visita alla Virtus Siena, squadra del piano di sopra. Nella gara che segna il ritorno in maglia gialloblu di Andrea Belli, i ragazzi di Alberto Tonfoni danno vita ad una prestazione intensa, nonostante i pesanti carichi atletici delle prime due settimane di lavoro ancora sulle gambe. Grandissima intensità sia offensiva che difensiva nei primi due quarti, preludio ad una seconda parte di gara in cui il ritmo è calato, e con esso la lucidità. Dando uno sguardo al punteggio, l’Abc ha sempre condotto la sfida, toccando il +14 alla seconda sirena per poi amministrare il vantaggio fino al 71-73 finale.

"Fino a quando abbiamo dettato noi il ritmo della gara abbiamo fatto ottime cose su entrambe le metà campo – commenta coach Alberto Tonfoni -, con rotazioni ampie e grande intensità. Poi, un pò per il caldo, un pò per il lavoro atletico di questa settimana, il ritmo è calato, l’attacco si è fatto più farraginoso ed abbiamo avuto minore iniziativa difensiva, così nella seconda parte Siena è rientrata. Comunque sono contento perché ho visto grande impegno da parte di tutti: i ragazzi sono ricettivi e anche questo pomeriggio sono scesi in campo cercando di fare tutto quello che ci eravamo detti. Credo che questa uscita ci abbia dato ulteriori certezze dopo quelle di Firenze per proseguire sulla nostra strada. Mercoledì ospiteremo Poggibonsi, e mi aspetto che i ragazzi entrino in campo con la stessa grinta e la stessa motivazione viste oggi contro un avversario di categoria superiore".

VIRTUS SIENA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 71-73

Tabellino: Balducci 4, Corbinelli 14, De Leone 4, Mancini 16, Belli 15, Lazzeri 6, Carlotti 5, Cantini 8, Talluri 1, Rosi L., Rosi D. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 19-25, 35-49 (16-24) , 50-57 (15-8), 71-73 (21-16)

Prossimi impegni di precampionato:

mercoledì 9/9 ore 20:00: Abc Solettificio Manetti – Poggibonsi Basket (PalaBetti)

domenica 20/9 ore 18:00: quarti di finale Coppa Toscana contro la vincente del match Sancat-Valdisieve (PalaBetti)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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