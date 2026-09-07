Teatro, tanta musica e reading per il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine

C’è tanta musica, ma anche performance teatrali e reading poetici, all’interno del programma del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. Proprio l’avvio del festival quest’anno sarà in note: l’inaugurazione ufficiale è prevista infatti per martedì 8 settembre (ore 16.30) al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3) con il Concerto lirico dei solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

«Siamo molto orgogliosi di partecipare al Festival delle Associazioni culturali fiorentine proprio per l’evento d’inaugurazione – commenta Mario Curia, presidente dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino -. Tutte le iniziative realizzate insieme ad altre istituzioni del territorio rappresentano un valore aggiunto e riteniamo importante fare sistema con altre realtà culturali della città di Firenze».

Sul palco, Letizia Bertoldi (soprano), Giulia Alletto (mezzosoprano), Gonzalo Godoy Sepùlveda (baritono), Dorotea Dantong Wang (pianoforte), che si esibiranno su musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Offenbach, Puccini, Bernstein. Introducono Mario Curia, presidente dell’Accademia del Maggio Musicale fiorentino, e Sidsel Vivarelli Colonna, presidente dell’Associazione Amici del Teatro del Maggio. Prenotazione obbligatoria dal 20 agosto a: prenotazione.festivalfirenze@gmail.com; sms/Whatsapp al 3336886294. Evento a cura di Centro Associazioni Culturali Fiorentine e Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Spazio anche alla poesia. Martedì 15 settembre (ore 17) il Centro Studi e Ricerche Carlo Betocchi porta nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux (piazza Strozzi) il reading di Poesia “Poeti per Carlo Betocchi” a cura di Marco Marchi (Università di Firenze, presidente del Centro Studi e Ricerche Carlo Betocchi) e con Giovanni Ibello, Franca Mancinelli e Valentino Ronchi. Partecipano i giovani vincitori del “Premio Firenze per Mario Luzi 2026”.

Sabato 19 settembre (ore 17), al Circolo degli Artisti - Casa di Dante (via S. Margherita 1r) ecco quindi “Caro Theo. Voglio fare dei disegni che arrivino al cuore della gente”, recital ispirato dall’epistolario di Vincent Van Gogh su ideazione di Filippo Frittelli e della compositrice ed esecutrice per arpa celtica Annamaria De Vito. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 20 settembre (ore 11) l’Associazione Musicale Fiorentina porta al Giardino delle Rose (viale Giuseppe Poggi 2) il concerto del Complesso Bandistico diretto dal Maestro Alessandro Giusti.

Musica protagonista anche martedì 29 settembre (ore 17), quando la Sala dei Giochi di Villa Favard (via di Rocca Tedalda 451) farà da cornice a “Insolite frequenze”, concerto multimediale di musica elettronica con installazioni audio-video a cura del Dipartimento di Musica Elettronica e Scienze del suono del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze. A cura di Amici del Conservatorio Luigi Cherubini.

Il programma del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che animerà la città fino al 30 settembre, correrà parallelo a quello del “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura”, che si terrà fino al 30 settembre. Le due manifestazioni sono promosse dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine con l’obiettivo di dare risalto alla ricchezza del tessuto associativo fiorentino. Entrambe le manifestazioni si tengono sotto il patrocinio della Regione Toscana, con il contributo della Fondazione CR Firenze e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. Il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine rientra inoltre nel cartellone dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze

Fonte: Ufficio Stampa