Use Scotti Rosa, com'è andata l'amichevole col Galli San Giovanni Valdarno

Prima uscita amichevole per l’Use Rosa Scotti sul campo del Galli San Giovanni Valdarno. Una partita che ha visto le biancorosse iniziare bene e vincere i primi due parziali salvo poi cedere alle rivali gli altri due.

“Partita da alto e bassi come normale sia di questi tempi – spiega coach Alessio Cioni – abbiamo iniziato bene, corso e coperto il campo. Poi le ragazze si sono disunite nella parte finale quando abbiamo smesso di trovare soluzioni facili complicandoci un po’ la vita ma, nel complesso, direi che rientra tutto nella normalità. Archiviamo questo test con una squadra forte come Galli con tante indicazioni positive”.

Giovedì alle 18.30 le biancorosse giocheranno la loro prima partita in casa contro la Central Washington University.

Il tabellino:

Vente 12, Rylichova 9, Ianezic 7, Ruffini 6, Lussignoli 14, Antonini 4, Colognesi 8, Casini 2, Del Piano 1, Gatti 6, Salvetti, Corsi, Panchetti. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa