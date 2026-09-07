Ecco chi ha vinto il Premio Castellano dello Sport

La centralità dello sport nella vita sociale e di relazione, ma anche come opportunità di crescita individuale, per la formazione del carattere e della personalità. Sono questi i presupposti del Premio Castellano dello Sport, giunto alla seconda edizione, durante il quale l’Amministrazione Comunale (promotrice dell’evento) ha consegnato sabato sera un riconoscimento a tuttti coloro che si sono fatti valere nelle varie discipline sportive praticate nel territorio: dal ciclismo al basket, dalla pallavolo al calcio (anche femminile), dalla kick boxing al tiro alla fune, dall’atletica alla ginnastica artistica.

Alla cerimonia, che si è tenuta in Piazza Gramsci, sono intervenuti la Sindaca, Francesca Giannì, e il vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca D’Alessio.

“Abbiamo voluto questo evento – osservano la Sindaca Francesca Giannì e l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – per sottolineare una volta di più i valori sociali dello sport, ma anche per uscire per una sera dal mondo dei social e tornare alle emozioni dal vivo, ascoltando le storie, i percorsi e i sacrifici che hanno portato alla creazione dei nostri campioni, le loro vittorie e anche loro sconfitte. Perché si, bisogna saper vincere, non adagiarsi nei risultati ottenuti, ma anche saper perdere, rialzarsi dopo una sconfitta, imparare a stare con il prossimo, saper essere squadra. Questi sono i grandi insegnamenti dello sport. Grazie, grazie di cuore a tutte le realtà sportive che ci hanno indicato i premiati, che si sono distinti per risultati raggiunti, valori, impegno. Le nostre atlete, i nostri atleti sono il volto bello della nostra città”

Questi i premiati:

Per ABC Castelfiorentino: Alessandro Magro e Paolo Betti.

Per Pallavolo I'Giglio Castelfiorentino: Elena Nigi e Melania Pieraccini.

Per FBC Castelfiorentino United 1925 ASD: Pietro Ticciati, Mattia Rivera Gamarra.

Per Castelnuovo Calcio ASD: Gabriele Gambassi, Giuseppe De Iannuaris.

Per la Polisportiva I'Giglio: Andrea Cicali (Kick boxing), Eleonora Vezzosi (GoGo calcetto femminile), Gaia Giomi (atletica), Alice Colazilli (ginnastica artistica), Pietro Lastrucci (Bask-in).

Per la Società Ciclistica Castelfiorentino: Silvano Gambassi e Lorenzo Zanobini.

Per Tug Of War - Castelfiorentino: Federico Borghesi e Mirco Massidda.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa