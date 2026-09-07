Violenza di genere, nasce il progetto 'Educare all'uguaglianza di genere, fin dall’infanzia'

Educare al rispetto e all’uguaglianza fin dai primi anni di scuola, formando gli insegnanti e fornendo loro strumenti per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere. È l’obiettivo del progetto nazionale “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”, promosso dall’Università di Firenze e dalla Fondazione Giulia Cecchettin ETS, al quale ha aderito la Regione Toscana.

Il progetto e l’accordo di collaborazione saranno al centro della conferenza stampa in programma il 15 settembre alle ore 14 presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, alla quale parteciperanno l’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti e il presidente della Fondazione Giulia Cecchettin ETS Gino Cecchettin, insieme ai rappresentanti dell’Università di Firenze.

Al centro dell’iniziativa c’è un percorso di formazione rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura della non violenza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze e la Fondazione Giulia Cecchettin.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate