Violenza di genere, nasce il progetto 'Educare all'uguaglianza di genere, fin dall’infanzia'

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

L'iniziativa è promossa dall'Università di Firenze e dalla Fondazione Giulia Cecchettin ETS, al quale ha aderito la Regione Toscana. L'assessora Manetti: "La prevenzione comincia a scuola"

Educare al rispetto e all’uguaglianza fin dai primi anni di scuola, formando gli insegnanti e fornendo loro strumenti per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere. È l’obiettivo del progetto nazionale “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”, promosso dall’Università di Firenze e dalla Fondazione Giulia Cecchettin ETS, al quale ha aderito la Regione Toscana.

Il progetto e l’accordo di collaborazione saranno al centro della conferenza stampa in programma il 15 settembre alle ore 14 presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, alla quale parteciperanno l’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti e il presidente della Fondazione Giulia Cecchettin ETS Gino Cecchettin, insieme ai rappresentanti dell’Università di Firenze.

Al centro dell’iniziativa c’è un percorso di formazione rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura della non violenza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze e la Fondazione Giulia Cecchettin.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
5 Settembre 2026

Da Elio alle Bambole di Pezza, altri big per il Next Generation Fest

Anche la quinta edizione del Next Generation Fest, in programma il 10 ottobre al Teatro del Maggio di Firenze, sarà ad alta densità di big del mondo dello spettacolo e [...]

Toscana
dalla Regione
5 Settembre 2026

Maltempo 20-21 agosto in Toscana, dichiarato stato di emergenza regionale

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi meteorologici che il 20 e 21 agosto scorsi, a causa del transito [...]

Toscana
dalla Regione
4 Settembre 2026

Dengue in Toscana, dieci casi confermati: hanno frequentato area tra Piombino e Baratti

L’attenzione rimane alta, dopo i casi recenti di Dengue segnalati in Toscana. La Regione ne sta seguendo l’evoluzione, assieme alle Asl con cui è in costante raccordo. Al momento sono [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina