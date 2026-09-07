Riparte il concorso fotografico Wiki Loves Monuments Toscana

È giunto alla sua undicesima edizione Wiki Loves Monuments Toscana, il capitolo locale di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia. L’iniziativa coinvolge fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare il patrimonio e la bellezza del territorio regionale e di tutta la Penisola su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.

Grazie ai partecipanti e ai volontari dei progetti collaborativi, nelle sue dieci passate edizioni il concorso locale ha raccolto oltre 47.600 scatti, registrando la partecipazione di 626 fotografi.

Quest’anno, al centro degli scatti ci saranno ville e palazzi storici, edifici che rappresentano molto più di un semplice patrimonio architettonico. Dalle dimore nobiliari ai palazzi civili, dalle residenze di rappresentanza agli edifici che hanno ospitato istituzioni, questi luoghi raccontano l'evoluzione politica, culturale e sociale della Toscana e dell'Italia intera. Tra le loro mura si conserva la memoria di epoche diverse, ma anche dei modi di vivere, dei gusti artistici e delle trasformazioni che hanno attraversato il territorio nel corso dei secoli. Documentarli significa contribuire a preservarne la memoria e renderla liberamente accessibile a milioni di persone.

Organizzata in collaborazione con FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), questa edizione regionale si inserisce in un impegno nazionale che nel 2026 vedrà attivi ben 11 concorsi locali in tutta Italia.

Wiki Loves Monuments Toscana: come partecipare

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1° al 30 settembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: basterà caricare le proprie foto tramite la web-app. Aprendo il link si accederà a una mappa immersiva che consente di visualizzare tutti i monumenti protagonisti del concorso a livello locale e nazionale, oltre al numero di foto già presenti su Wikimedia Commons per ogni edificio. L’app si basa sulle mappe libere di OpenStreetMap e rielabora dati di Wikidata e Wikimedia Commons.

La giuria selezionerà le 10 immagini vincitrici del concorso regionale. Ogni foto sarà stampata su carta Magnani Pescia e, a chiusura dell'evento, consegnata agli autori insieme a un attestato di partecipazione. Una stampa speciale sarà inoltre dedicata alla Valdinievole, territorio in cui ha sede l'azienda cartiera. Ai primi quattro classificati (podio) andrà in più una confezione di amaretti della Pasticceria Vacchetta. Tutti gli altri vincitori riceveranno menzione d'onore con attestato, libri e gadget. Il primo e secondo classificato avranno anche un riconoscimento extra offerto dallo sponsor "Giorgia Fantin Borghi".

Il regolamento completo è consultabile sul sito di Wikimedia Italia e tutte le informazioni sul concorso internazionale sono disponibili Qui.

Che cos’è Wiki Loves Monuments

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità fondamentale per la diffusione, la promozione e la tutela del patrimonio culturale globale. Dalla sua prima edizione, il concorso ha permesso di documentare milioni di monumenti grazie a oltre 3,6 milioni di immagini caricate da quasi 120.000 partecipanti in tutto il mondo. I numeri più recenti confermano la straordinaria vitalità dell’iniziativa: nel 2025 sono state inviate oltre 233.500 immagini da circa 4.000 fotografi nell’ambito di 56 concorsi nazionali.

Dal 2012 Wikimedia Italia organizza il capitolo italiano del concorso, consolidandolo come uno dei principali strumenti collaborativi per la documentazione digitale del patrimonio culturale del nostro Paese. In questi anni il progetto ha coinvolto oltre 11.000 partecipanti che hanno arricchito Wikimedia Commons con più di 300.000 fotografie. Grazie a Wiki Loves Monuments è oggi possibile consultare e scaricare le immagini di quasi 47.000 monumenti e beni culturali. Complessivamente, le fotografie italiane del concorso hanno superato un miliardo di visualizzazioni sulle pagine di Wikipedia in 81 lingue, contribuendo ogni giorno alla diffusione della conoscenza libera nel mondo.

Negli anni si sono moltiplicati i concorsi locali ed è cresciuto il sostegno delle amministrazioni comunali e dei gruppi di volontari attivi sul territorio. In virtù di questo impegno, i comuni italiani avranno uno spazio dedicato sulla web-app del concorso.

Fonte: Ufficio stampa

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