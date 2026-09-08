A cena con Giancarlo Antognoni' a Villa il Palagio

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Giovedì 10 settembre iniziativa di beneficenza della Misericordia di Campi Bisenzio con lo storico capitano della Fiorentina

Il consigliere delegato Massimo Fratini rappresenterà la Città Metropolitana di Firenze alla serata promossa dalla Misericordia di Campi Bisenzio, giovedì 10 settembre, alle ore 20 presso Villa il Palagio.
Nell'ambito delle celebrazioni per il 480° anniversario di fondazione, la Misericordia lancia l'iniziativa di beneficenza “A cena con Giancarlo Antognoni”, un'occasione piacevole per ripercorrere la vita e la carriera dello storico capitano della Fiorentina e Campione del Mondo 1982, attraverso aneddoti, ricordi e curiosità raccontati direttamente da lui con la moderazione del giornalista sportivo Mario Tenerani.
L'intero ricavato della cena sarà infatti devoluto a sostegno del progetto “Insieme verso l'autonomia” della Misericordia.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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