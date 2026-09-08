Alessio Cioni in concerto al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Sarà il pianista empolese Alessio Cioni il protagonista del recital in programma venerdì 27 novembre al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, nell’ambito del Premio 'Ferruccio Benvenuto Busoni' alla carriera 2026, organizzato dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze, porta nel territorio dell'Empolese-Valdelsa un appuntamento dedicato a un interprete che da anni affianca all’attività concertistica quella didattica.

Il rapporto di Cioni con il nome di Busoni non è soltanto legato al premio. Nel corso della sua carriera il pianista è stato infatti premiato alla 54esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, uno dei più importanti concorsi pianistici internazionali. Il riconoscimento alla carriera rappresenta quindi un ulteriore passaggio di un percorso sviluppatosi tra concerti, concorsi e insegnamento.

Il recital della serata, intitolato 'Il Pianoforte Romantico', propone un repertorio che mette a confronto alcuni dei principali autori della letteratura pianistica ottocentesca.

In apertura sarà eseguita la Sonata n. 8 in do minore op. 13 'Patetica' di Ludwig van Beethoven, seguita dalla Prima e dalla Terza Rapsodia Ungherese di Franz Liszt. La parte dedicata a Franz Schubert comprenderà due Improvvisi, mentre il concerto si concluderà con una delle pagine più impegnative e rappresentative del repertorio pianistico romantico: la Sonata in si minore di Liszt.

Accanto all'attività concertistica, Cioni ha sviluppato negli anni un'intensa esperienza nell'insegnamento del pianoforte e nella formazione dei giovani musicisti. È in questo doppio ruolo di interprete e docente che si inserisce il riconoscimento assegnato dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.

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