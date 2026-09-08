Nel segno di Alex Zanardi, 'Obiettivo Tricolore' fa tappa a Montalcino

Portare avanti il messaggio di Alex Zanardi attraverso lo sport, l’inclusione e la condivisione, è lo spirito con cui Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica ideata da Zanardi dopo il lockdown del 2020 e farà tappa a Montalcino mercoledì 23 settembre.

La Fortezza di Montalcino ospiterà per l’occasione il Villaggio di Obiettivo Tricolore, uno spazio dedicato alla scoperta e alla conoscenza delle discipline paralimpiche, dove studenti e appassionati potranno incontrare da vicino gli atleti e vivere una mattinata all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Saranno circa 60 gli atleti paralimpici di Obiettivo 3 presenti al Villaggio, pronti a raccontare le proprie esperienze e a far conoscere le diverse discipline sportive. Un momento di incontro e confronto rivolto in particolare alle nuove generazioni, per trasmettere attraverso lo sport valori come determinazione, coraggio, inclusione e superamento dei propri limiti.

A rendere ancora più significativa la giornata sarà l’arrivo a Montalcino degli atleti impegnati nella staffetta, provenienti da Siena. Gli staffettisti saranno accolti all’interno della Fortezza dalle autorità locali e dagli studenti delle scuole del territorio, in un momento simbolico che unirà idealmente il percorso della staffetta alla comunità montalcinese.

Obiettivo Tricolore nasce nel 2020 da un’idea di Alex Zanardi, con l’obiettivo di attraversare l’Italia portando un messaggio di rinascita e inclusione attraverso lo sport paralimpico. Un progetto che negli anni è diventato una vera e propria festa itinerante dello sport, capace di coinvolgere atleti, associazioni, istituzioni, scuole e comunità locali.

L’edizione 2026 prenderà ufficialmente il via lunedì 21 settembre dal Fantini Club di Cervia, con la prima tappa a Sogliano al Rubicone. La staffetta proseguirà quindi attraverso diverse regioni italiane, attraversando Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

In Toscana il percorso toccherà Poppi, Siena, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Volterra e Marina di Massa. Successivamente la staffetta proseguirà in Liguria, con la tappa di Brugnato, e in Piemonte, attraverso Gavi, Alba, Asti e Casale Monferrato. Il percorso continuerà poi in Lombardia, con Milano (Idroscalo), Grumello del Monte e Brescia, quindi in Veneto, con Verona, Padova e Oderzo, per concludersi in Friuli-Venezia Giulia con le tappe di San Daniele del Friuli e Udine, fino al grande arrivo finale in Piazza della Borsa a Trieste.

La tappa di Montalcino rappresenterà così un momento importante di questo lungo viaggio attraverso l’Italia, nel segno di Alex Zanardi e di un messaggio che continua a vivere attraverso le persone, gli atleti e le comunità che scelgono di condividere i valori dello sport paralimpico.

Fonte: Comune di Montalcino - Ufficio Stampa

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