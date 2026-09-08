Anche nel 2026-27 torna il progetto Geofor a scuola

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, Geofor rinnova il proprio impegno nell’educazione ambientale e conferma la prosecuzione del Progetto Scuola, il percorso rivolto agli alunni delle scuole del territorio servito dall’azienda.

Il progetto è cresciuto negli anni attraverso attività didattiche, incontri nelle classi, strumenti educativi e momenti di confronto dedicati ai temi della corretta gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata, del riuso, della riduzione degli sprechi e dell’economia circolare. L’obiettivo è accompagnare bambini e ragazzi nella conoscenza di comportamenti quotidiani semplici ma fondamentali per la tutela dell’ambiente e per la qualità dei luoghi in cui viviamo.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027, Geofor proporrà alle scuole primarie e secondarie di primo grado un programma di attività pensato per coinvolgere direttamente gli studenti, valorizzando il loro ruolo di cittadini consapevoli e di promotori di buone pratiche all’interno delle famiglie e della comunità.

Negli anni passati, il Progetto Scuola ha registrato una partecipazione significativa da parte degli istituti del territorio, confermandosi come uno degli strumenti centrali della comunicazione ambientale di Geofor.

“Siamo felici di proseguire questa iniziativa e di rinnovare il dialogo con i bambini, con le scuole e con le famiglie del nostro territorio- dichiara Marco Braccini, presidente di Geofor - L’educazione ambientale è un investimento concreto sul futuro: parlare ai più giovani di raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti, recupero delle risorse e rispetto degli spazi comuni significa contribuire a formare cittadini più attenti e responsabili. Il Progetto Scuola rappresenta per Geofor un impegno importante, che intendiamo portare avanti con convinzione, ascoltando le esigenze del mondo della scuola e rendendo le attività sempre più coinvolgenti e utili”.

Fonte: Ufficio Stampa