Bando DSU, oltre 26mila universitari chiedono borsa di studio e alloggio

Sono oltre 26mila gli studenti universitari che hanno partecipato al bando del DSU Toscana per richiedere la borsa di studio e, per i fuori sede, un posto alloggio nelle residenze universitarie per l’anno accademico 2026/2027.

“Le oltre 26mila domande – ha detto l’assessora all’università e alla ricerca Cristina Manetti – confermano quanto il diritto allo studio rappresenti uno strumento essenziale per garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi la possibilità di costruire il proprio percorso universitario, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. La Regione Toscana continuerà a investire con convinzione su borse di studio, servizi e residenze universitarie, perché nessuno debba rinunciare alla propria formazione per ragioni economiche. Particolarmente significativo è anche il dato degli studenti internazionali, che testimonia la capacità del nostro sistema universitario di essere attrattivo e aperto. Sostenere il diritto allo studio significa investire concretamente sui giovani, sui loro talenti e sul futuro della Toscana”.

Alla scadenza del concorso, fissata al 7 settembre, sono state complessivamente 26.037 le domande presentate, confermando il trend degli ultimi anni. Nel dettaglio, 11.015 richieste fanno riferimento alla sede DSU di Firenze, 9.896 a quella di Pisa e 5.126 a Siena.

Tra le domande complessivamente presentate, 12.817 riguardano studenti che hanno richiesto sia la borsa di studio sia un posto alloggio nelle residenze del DSU distribuite nelle città universitarie della Toscana.

Resta infatti elevata la quota di richieste presentate da studenti stranieri con famiglia residente all’estero: sono 7.542, circa il 29 per cento del totale. Di queste, 7.003 comprendono anche la richiesta di un posto alloggio.

Il prossimo passaggio è fissato al 30 settembre, quando sarà pubblicata la graduatoria provvisoria con i nominativi degli studenti risultati idonei. I benefici previsti comprendono il contributo economico, l’accesso gratuito alle mense universitarie, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie riconosciuta dai principali Atenei e, per gli studenti fuori sede che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana.

“L’alto numero di richieste – ha concluso il presidente del DSU Toscana Marco Del Medico – conferma l’incisività dell’azione della Regione Toscana e del DSU nel sostegno allo studio universitario, con un sistema di servizi e investimenti che si colloca fra i migliori e più inclusivi d’Italia. Il notevole sforzo gestionale, la semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande, il costante monitoraggio e l’attività di informazione e comunicazione hanno consentito di raggiungere un numero molto ampio di potenziali beneficiari, facendo conoscere opportunità e strumenti che permettono l’accesso all’alta formazione anche a chi non dispone di adeguati mezzi economici”

Fonte: Regione Toscana