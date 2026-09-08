Nuovo caso di Dengue a Pisa, un'altra disinfestazione in programma

A seguito della segnalazione da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest di un nuovo caso di Dengue nel territorio comunale, relativo a un paziente che ha soggiornato all’estero, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato oggi, martedì 8 settembre, un’ordinanza contingibile e urgente per disporre interventi straordinari di disinfestazione nelle aree interessate.

L’ordinanza dispone, all’interno del perimetro individuato dalla Asl, trattamenti adulticidi e larvicidi contro la zanzara tigre (Aedes albopictus) sia nelle aree pubbliche sia nelle proprietà private, comprese caditoie stradali e pozzetti, oltre alla ricerca e all’eliminazione dei focolai larvali attraverso ispezioni “porta a porta”. I trattamenti adulticidi saranno effettuati preferibilmente nelle prime ore della giornata o al tramonto.

Gli interventi di disinfestazione inizieranno da oggi, martedì 8 settembre, e interesseranno un’area del raggio di 200 metri a partire da via Paradisa 2, individuata sulla base delle indicazioni fornite dall’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Precauzioni durante la disinfestazione. Durante l’esecuzione dei trattamenti è necessario restare al chiuso con porte e finestre ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Gli animali domestici devono essere tenuti al chiuso e i loro ricoveri, ciotole e abbeveratoi devono essere protetti con teli di plastica. Prima del trattamento è inoltre necessario raccogliere frutta e verdura presenti negli orti oppure proteggere le piante con teli di plastica.

Precauzioni dopo la disinfestazione. Per frutta e verdura eventualmente irrorate con prodotti insetticidi dovrà essere rispettato un intervallo di 15 giorni prima del consumo; dovranno inoltre essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata prima dell’uso. Mobili, suppellettili e giochi per bambini lasciati all'esterno ed eventualmente esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o monouso. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, la parte interessata dovrà essere lavata abbondantemente con acqua e sapone.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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