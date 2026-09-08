Cena di beneficenza ad Antella, solidarietà per il piccolo Francesco

Socialità e solidarietà. Sono questi gli ingredienti principali della cena di beneficenza promossa dalla Misericordia di Antella per domani mercoledì 9 settembre. Un'iniziativa nata per sostenere il piccolo Francesco, giovanissimo concittadino affetto da una rara patologia come la sindrome di Crouzon, e finanziare l’acquisto di un nuovo defibrillatore. L'appuntamento è nello spazio verde davanti alla sede della Misericordia, in via di Montisoni 14 all'Antella.

In programma un ricco menù con grigliata (10 euro per bambini fino a 10 anni, menù completo a 20 euro, con aggiunta di bistecca 30 euro). Prenotazione obbligatoria entro il 6 settembre ai numeri: 3471740845 – 3291341693.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

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