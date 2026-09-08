'Calambur - La disfida dei Rioni': il 20 settembre a Certaldo la X edizione

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Torna 'Calambur – La disfida dei Rioni', l’appuntamento organizzato dall'Associazione Elitropia che quest'anno raggiunge la sua decima edizione.

La manifestazione si svolgerà domenica 20 settembre 2026, con partenza alle ore 15 da Certaldo Alto, e vedrà ancora una volta protagonisti i cittadini di Certaldo, chiamati a rappresentare i diversi rioni della città in una giornata all’insegna della storia, della tradizione, dello spettacolo e della competizione.

'Calambur – La disfida dei Rioni' nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici storiche e culturali di Certaldo attraverso un coinvolgimento diretto della comunità. Una vera e propria sfida tra i rioni, nella quale il gioco e la rappresentazione diventano occasione di aggregazione e partecipazione.

La X edizione sarà caratterizzata anche quest’anno da una particolare attenzione alla componente scenica. La direzione artistica e la regia sono affidate a Riccardo Diana, mentre i costumi saranno curati da Marina Sciarrelli, le scene da Maria Toesca e le coreografie da Camilla Diana. Alla manifestazione prenderanno inoltre parte gli Sbandieratori, contribuendo a ricreare l’atmosfera delle rievocazioni storiche e ad arricchire lo spettacolo con colori, musiche e tradizione.

La giornata prenderà il via da Certaldo Alto alle ore 15, in un contesto particolarmente suggestivo che farà da cornice alla manifestazione e alle diverse prove della disfida.

Il coinvolgimento dei cittadini rappresenta uno degli elementi caratterizzanti di Calambur: una manifestazione che nel corso degli anni è riuscita a consolidarsi come appuntamento capace di mettere insieme memoria storica, identità territoriale, creatività e spirito di comunità, trasformando i rioni in protagonisti di una grande festa collettiva.

L'edizione 2026 assume inoltre un significato particolare proprio per il traguardo dei dieci anni: un percorso che ha visto crescere la manifestazione e il coinvolgimento del territorio, rafforzando il legame tra la rievocazione e la partecipazione popolare.

L'iniziativa è realizzata dall'Associazione Elitropia, con il coinvolgimento dei cittadini di Certaldo e la collaborazione del Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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