Consiglio regionale, un minuto di silenzio per Lorena Isceri

Un minuto di raccoglimento in memoria di Lorena Isceri. Anche il Consiglio regionale della Toscana si è fermato, in apertura dei lavori, su proposta della presidente dell’Assemblea legislativa toscana, Stefania Saccardi, che rivolta all’Aula ha parlato di “vicenda dolorosissima, l’ennesimo femminicidio che si inserisce in una sorta di bollettino di guerra. Credo sia doveroso un minuto di silenzio, nel quale ognuno pensi a tutte le vittime di femminicidio e a quello che ognuno di noi, nei vari ruoli, con le proprie sensibilità e con la propria cultura, può fare. Perché tutto questo – ha proseguito la presidente – non è degno di un Paese civile e perché questi episodi non si ripetano. Accogliamo l’appello del padre (di Lorena Isceri, ndr) a lavorare tutti insieme e senza distinzioni per queste finalità”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa