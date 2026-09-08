Contèsto a misura di bambine e bambini: 4 appuntamenti in calendario

Dal 18 al 20 settembre Empoli torna ad aprirsi al racconto e all'approfondimento con la nuova edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo. A fianco dei tanti appuntamenti in programma, la città dedica uno spazio speciale anche ai più piccoli per avvicinarli al fascino della scoperta, delle idee e della memoria scientifica e umana.

Tra venerdì 18 e domenica 20 settembre 2026, Palazzo Leggenda, il Museo Paleontologico e il Museo del Vetro promuovono quattro appuntamenti inediti pensati per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. Un vero e proprio viaggio esperienziale tra grandi biografie, scavi fossili e antiche tradizioni artigianali, per trasformare curiosità e fantasia in occasioni di divertimento e arricchimento.

IL PROGRAMMA

Venerdì 18 settembre, ore 16.30

Palazzo Leggenda

RITRATTI DAL PASSATO. Un viaggio tra libri e racconti dedicati a donne e uomini che, con coraggio, passione e determinazione, hanno lasciato un segno nel mondo.

Lettura e laboratorio per bambini e bambine tra 5 e 10 anni.

Prenotazione consigliata , tel. 0571 757873 - sezione.ragazzi@comune. empoli.fi.it

Sabato 19 settembre, ore 16.30

Palazzo Leggenda

LE IDEE CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA!

Un percorso tra libri e biografie alla scoperta di inventrici, inventori, scienziate e scienziati che hanno trasformato curiosità e fantasia in idee capaci di cambiare il mondo.

Lettura e laboratorio per bambine e bambini tra 5 e 10 anni.

Prenotazione consigliata , tel. 0571 757873 - sezione.ragazzi@comune. empoli.fi.it

Domenica 20 settembre, ore 10.30

Museo Paleontologico nell’Antico Ospedale di San Giuseppe

LUCY TRA ESPLORATORI E SCIENZIATI

Partendo dal racconto della scoperta di Lucy, lo scavo di repliche fossili, la ricostruzione dello scheletro, il confronto cerebrale e la camminata sulle orme di Laetoli, i partecipanti esplorano l'evoluzione umana sperimentando in prima persona il metodo scientifico.

Laboratorio per bambine e bambini tra 6 e 11 anni.

Prenotazione necessaria, tel. 0571 757563 – empolimusei@comune.empoli. fi.it

Domenica 20 settembre, ore 16

Museo del Vetro di Empoli

FOTOPROFILO: VETRAI E FIASCAIE

Fotografie d’epoca, filmati e oggetti custoditi nel museo ci parlano di strumenti e tradizioni di un tempo passato che i partecipanti potranno sperimentare durante quest’esperienza tra storia e creatività.

Laboratorio per bambine e bambini tra 6 e 11 anni.

Prenotazione necessaria, tel. 0571 757563 – empolimusei@comune.empoli. fi.it

I programmi completi di /contè.sto/ e Fuoricontèsto sono disponibili al link https://www. contestofestival.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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