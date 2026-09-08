Disostruzione pediatrica, un corso alla Misericordia di San Miniato Basso

La Misericordia di San Miniato Basso ha organizzato un corso di disostruzione pediatrica, in programma sabato 19 settembre alle ore 10, presso la sede di Piazza V Cuoco 9, San Miniato Basso. Il corso è aperto a genitori, nonni, baby sitter e a chiunque si prenda cura dei bambini.

Durante l'incontro saranno affrontate le tecniche di disostruzione per lattanti e bambini, con esercitazioni pratiche su manichini pediatrici, e saranno fornite indicazioni sulla prevenzione e sicurezza a casa, a scuola e nel tempo libero.

Per info e iscrizioni, scannerizzare il QR riportato sulla locandina.

Contatti: E-MAIL: sanminiatobasso.formazione@misericordie.org TEL: 328 7716440

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