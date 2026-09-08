Disostruzione pediatrica, un corso alla Misericordia di San Miniato Basso

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La Misericordia di San Miniato Basso ha organizzato un corso di disostruzione pediatrica, in programma sabato 19 settembre alle ore 10, presso la sede di Piazza V Cuoco 9, San Miniato Basso. Il corso è aperto a genitori, nonni, baby sitter e a chiunque si prenda cura dei bambini.

Durante l'incontro saranno affrontate le tecniche di disostruzione per lattanti e bambini, con esercitazioni pratiche su manichini pediatrici, e saranno fornite indicazioni sulla prevenzione e sicurezza a casa, a scuola e nel tempo libero.

Per info e iscrizioni, scannerizzare il QR riportato sulla locandina.

Contatti: E-MAIL: sanminiatobasso.formazione@misericordie.org TEL: 328 7716440

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