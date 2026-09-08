A Empoli un incontro sulla proposta di legge 'Un'altra difesa è possibile'

I gruppi scout empolesi organizzano un incontro dedicato alla raccolta firme per la legge di iniziativa popolare "Un'altra difesa è possibile", promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, dalla Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile e da Sbilanciamoci.

L'appuntamento è per venerdì 11 settembre, alle ore 21.15, presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Sarà presente Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, che interverrà sui contenuti della proposta e sulla campagna per la raccolta firme.

La proposta di legge chiede l'istituzione di un dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta, con l'obiettivo di rafforzare strumenti di prevenzione e gestione nonviolenta dei conflitti, anche attraverso la formazione dei giovani e l’istituzione stabile dei Corpi civili di Pace. Per essere presentata in Parlamento, la proposta ha bisogno di 50mila firme entro il 17 settembre.

All'iniziativa aderiscono i gruppi scout Agesci Empoli 1, 2 e 3, insieme a Empoli per la Pace, Eirene APS, CGIL Firenze, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Arci Empolese Valdelsa, ASC Empoli APS, Legambiente e Caritas dell’Arcidiocesi di Firenze.

Per chi volesse contribuire alla raccolta firme, qua il link.

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