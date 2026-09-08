Empoli, riapre la rinnovata Farmacia Comunale 1 in via dei Cappuccini

La Farmacia Comunale 1 di via dei Cappuccini 18 è il primo storico presidio delle Farmacie Comunali di Empoli e da lunedì 7 settembre 2026 sta osservando alcuni giorni di chiusura per una ristrutturazione interna a beneficio dell'utenza.

L'ultimo intervento risale al 2011, e per dare un volto moderno e accogliente alle tante persone che ogni giorno usufruiscono dei suoi servizi, è stato deciso un intervento di rifacimento bancone, scaffali, luci e ingresso. I lavori, che saranno conclusi venerdì 11 settembre, sono importanti anche per l'accessibilità delle cittadine e dei cittadini a mobilità ridotta, per garantire servizi aperti a tutte e tutti.

Sabato 12 settembre, dalle ore 9, la Farmacia Comunale 1 sarà di nuovo aperta e alle ore 12.30 verrà fatto un simbolico taglio del nastro alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi come auspicio per questo nuovo percorso, sempre a fianco della cittadinanza.

"Questo intervento di restyling della Farmacia Comunale 1 non è una semplice operazione estetica, ma un investimento concreto sulla qualità del servizio che offriamo ogni giorno alla cittadinanza" commenta il presidente delle Farmacie Comunali, Luca Bartolesi. "I lavori, che interessano bancone, scaffalature, illuminazione e ingresso, sono stati pensati per migliorare l’esperienza di chi entra in farmacia, sia per una semplice consulenza che per l’acquisto di prodotti o farmaci. Vogliamo che chiunque si senta accolto in uno spazio funzionale e sicuro. Ringrazio il personale per la collaborazione e la professionalità dimostrate e i cittadini per la pazienza e la comprensione in questi giorni di chiusura. Da sabato 12 settembre ripartiamo con una farmacia rinnovata, pronta a rispondere ancora meglio ai bisogni della comunità, confermando il nostro impegno a fianco delle persone che ogni giorno si fidano di noi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa