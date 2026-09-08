Famila Calcinaia, raccolti 7mila euro per tre associazioni locali

Settemila euro raccolti e destinati alle tre associazioni coinvolte. Si chiude con un risultato concreto “La spesa che aiuta il territorio”, l’iniziativa promossa dal supermercato Famila di Calcinaia che nelle scorse settimane ha coinvolto direttamente i clienti in una vera e propria gara di solidarietà. Una gara nella quale, alla fine, hanno vinto tutti, perché ogni gettone si è trasformato in un aiuto concreto per la comunità.

Al termine del conteggio, 3.500 euro saranno destinati a Pro Assistenza Calcinaia, 2.000 euro a Lunperlaltro OdV e 1.500 euro a Polpo Verde OdV. Risorse che andranno a sostenere realtà diverse ma accomunate dall’impegno quotidiano per il territorio: dal volontariato sociosanitario al sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà, fino alla tutela dell’ambiente.

“Questo risultato – dichiara Giancarlo Paola, amministratore delegato di GMF – ci rende orgogliosi perché racconta il modo in cui vogliamo essere presenti sul territorio: non soltanto come impresa e punto vendita, ma come parte della comunità. Ringraziamo le associazioni, i nostri clienti e tutti i cittadini che hanno partecipato con grande generosità. In questa gara di solidarietà hanno vinto tutti, perché ogni scelta si è trasformata in un aiuto concreto. Continueremo a sostenere il territorio e chi ogni giorno lavora per prendersene cura”.

GMF ringrazia Pro Assistenza Calcinaia, Lunperlaltro e Polpo Verde per aver condiviso il progetto e per il lavoro che svolgono quotidianamente, insieme a tutti i clienti del Famila di Calcinaia che, con migliaia di piccoli gesti, hanno reso possibile il risultato. “La spesa che aiuta il territorio” conferma così la volontà di GMF di costruire un legame stabile con le comunità in cui opera, andando oltre il ruolo commerciale del punto vendita. Un impegno che proseguirà anche in futuro, con nuove occasioni per sostenere il volontariato, l’associazionismo e le realtà che ogni giorno contribuiscono alla crescita e alla cura del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

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