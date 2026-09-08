Femminicidio Isceri, lo psichiatra di Vella: "L'ultima volta era relativamente tranquillo"

Lo psichiatra di Federico Vella ha parlato ai microfoni del Tg1, pur senza apparire, e ha detto di aver visto il giovane "la scorsa settimana per l'ultima volta". Vella era in cura da quindici anni con questo psichiatra.

Il 36enne fiorentino ha ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri gettandola sotto da un viadotto dell'A/1 vicino a Firenze dopo averla sequestrata. Così il professionista: "Lo avevo visto relativamente tranquillo, relativamente eh..."

Negli ultimi tempi gli incontri dallo specialista erano diventati radi. Il medico ha risposto che secondo lui, nonostante la riduzione delle visite, Vella "non era potenzialmente pericoloso o violento. Sono rimasto assolutamente sconvolto non me lo aspettavo minimamente".

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