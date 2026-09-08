Femminicidio Isceri, lo psichiatra di Vella: "L'ultima volta era relativamente tranquillo"

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Lo psichiatra di Federico Vella ha parlato ai microfoni del Tg1, pur senza apparire, e ha detto di aver visto il giovane "la scorsa settimana per l'ultima volta". Vella era in cura da quindici anni con questo psichiatra.

Il 36enne fiorentino ha ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri gettandola sotto da un viadotto dell'A/1 vicino a Firenze dopo averla sequestrata. Così il professionista: "Lo avevo visto relativamente tranquillo, relativamente eh..."

Negli ultimi tempi gli incontri dallo specialista erano diventati radi. Il medico ha risposto che secondo lui, nonostante la riduzione delle visite, Vella "non era potenzialmente pericoloso o violento. Sono rimasto assolutamente sconvolto non me lo aspettavo minimamente".

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
8 Settembre 2026

Cittadino giordano arrestato per terrorismo: viveva a Firenze da dieci anni

Viveva e lavorava a Firenze da circa dieci anni il cittadino giordano di 41 anni arrestato dalla Digos nell'ambito di un'inchiesta sul terrorismo condotta dalle autorità del suo Paese. L'uomo, [...]

Firenze
Cronaca
8 Settembre 2026

Femminicidio Lorena Isceri, a Squinzano (Lecce) i funerali

Si terranno domani pomeriggio, mercoledì 9 settembre alle 17 a Squinzano (Lecce), i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno lo scorso giovedì 3 settembre sul viadotto dell'autostrada [...]

Firenze
Cronaca
8 Settembre 2026

Ricercato per terrorismo, arrestato 41enne a Firenze

La Digos della questura di Firenze ha arrestato, nella sera del 31 agosto scorso, un cittadino giornano di 41 anni in seguito ad una segnalazione internazionale, "Interpol Red Notice". L'operazione, [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina